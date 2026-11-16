图斯克呼吁纳夫罗茨基不要否决新版法律——Polsat News

在波兰，总理唐纳德·图斯克呼吁总统卡罗尔·纳夫罗茨基不要否决该法律的下一版本。该法律原本旨在提供快速删除互联网非法内容的工具。正如Polsat News报道，总理对总统否决由数字化部因欧盟《数字服务法案》而准备的修正案作出了回应。

总统否决的原因

纳夫罗茨基于周五否决了该修正案。他列举的原因包括：在他看来，原本应负责封锁网络非法材料的官员拥有过于宽泛的权限。

图斯克发布了一段视频讲话，称现行规定无法要求社交平台删除含有未成年人裸体图像的帖子，或诱导儿童自杀的材料。他表示，警方和国内安全局可以追诉此类材料的作者，但没有快速删除这些材料的机制。

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向总统和平台发出呼吁

总理还举了一个在克拉科夫发生袭击事件后发布的评论作为例子。图斯克称，该评论对袭击者未能完成其计划表示遗憾。他表示，在向拥有Facebook和Instagram的Meta投诉后，该公司回复称该评论并未违反社群规范，因此仍然可以访问。

图斯克认为，波兰立法目前在数字平台的内部规则面前无能为力。他还提到，在广告中非法使用知名人士的形象，或使用人工智能制作不可接受的视频。总理表示，他将继续说服总统和科技公司认识到为保护儿童和青年而进行改革的必要性，并呼吁纳夫罗茨基支持下一次通过该法律的尝试。

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