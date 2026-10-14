泰国曼谷9月底几乎持续不断的暴雨令排水系统超负荷运转，并在城市多个地区引发洪水。9月24日至26日的48小时内，降雨量超过300毫米，随后首都全部50个区宣布进入紧急状态。根据政府估计，这场灾害影响了约32.9万个家庭，即约70万名居民，Channel NewsAsia报道。

低洼地区积水未退

位于曼谷东部郊区低洼地带的拉甲邦区，水位在峰值时超过一米。暴雨过后两周，一些住宅街道仍然被淹：居民不得不前往干燥区域购买食品，老年人则只能穿着雨靴出行或使用交通工具。

该区居民表示，洪涝预警是在水位已经开始上涨后才发出的。他们还将长时间积水归因于排水口堵塞、建筑垃圾以及抽水不足。

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排水系统无法应对如此强降雨

专家解释说，曼谷此次洪灾的主要原因是强度异常高的局地降雨，而不是像2011年灾难性洪灾期间那样由湄南河输送的大量来水。反复降雨使集水区饱和，运河水位上升，高潮又增加了向海洋排水的难度。

专家表示，城市开发逐渐占用了天然蓄水区和排水通道。景观建筑师科查功·沃拉康表示，曼谷约3000条运河中约有一半已经消失，城市日益依赖水泵和混凝土排水基础设施。兰实大学的一项初步评估显示，泰国四天内的洪灾损失为253亿泰铢，约合7.8亿美元。

专家呼吁加强准备工作

曼谷市政府表示，泵站和水闸一直在满负荷运行，但由于邻近地区来水，主要运河的水位仍然很高。专家认为，在如此强度的降雨下，完全避免内涝是不可能的，但更及时的预警、妥善维护排水系统、更准确地模拟洪泛区以及协调一致的水资源管理，或可减少损失。

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