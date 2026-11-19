据警方称，孟加拉国前临时政府首脑穆罕默德·尤努斯位于吉大港的家族住宅遭纵火。吉大港位于首都达卡东南约300公里处。事件发生在抗议活动以及前总理谢赫·哈西娜所属孟加拉人民联盟宣布全国封锁的背景下，Channel NewsAsia报道。

当地潘奇莱什警察局局长莫扎梅尔·哈克向路透社表示，易燃物可能被投掷进该住宅一层的一间空房间。居住在楼上的尤努斯父系亲属没有受伤。

封锁与加强安保

孟加拉人民联盟称，11月19日的封锁是为期一周的抗议和集会活动的高潮。哈西娜的支持者抗议当局拒绝向她签发新护照和身份证件，这些证件本可让她于12月返回该国。

为防止暴力事件，孟加拉国边防卫队在7个地区部署了97个排，其中包括戈帕尔甘杰和法里德布尔。该机构发言人表示，哈西娜在这些地区拥有许多支持者。警方还报告称，两名执政党成员死亡。

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纵火和拘留

过去十天里，警方在至少28个地区记录了数十起自制炸弹爆炸和车辆纵火事件。数名警察和平民在这些事件中受伤。

11月19日，前教育部长努鲁尔·伊斯拉姆·纳希德在达卡被拘留，并被控在2024年抗议活动期间犯下数起谋杀罪。由尤努斯创办的格莱珉银行表示，自11月10日以来，其37家分行和办公室遭遇纵火或纵火未遂，其中14家在周二午夜后遭到袭击。

内政部长萨拉胡丁·艾哈迈德指责身在海外的孟加拉人民联盟领导人煽动支持者破坏局势稳定并纵火焚烧财产。路透社未能获得该党代表的评论；据该通讯社称，其中大多数人正在躲藏。

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