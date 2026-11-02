比利时、瑞典和卢森堡的冰箱停运——Politico Europe

周一，比利时、瑞典和卢森堡数十家超市的冰箱和冷冻柜发生故障。多家商店的经理向当地媒体表示，制冷设备的温度突然升至50摄氏度，因此部分商品不得不被丢弃，Politico Europe报道。

比利时连锁店出现问题

Delhaize连锁店当天上午警告其门店经理，制冷系统出现问题。一名公司代表证实，发生了一起影响多家Delhaize门店冷却设备的IT事件。据荷兰媒体报道，该问题也影响了该连锁店在卢森堡的门店。

在比利时经营Spar门店的Colruyt表示，约五家Spar门店的冰箱受到影响。同时，该公司指出，Colruyt门店未受该事件影响。另有报道称，比利时15家Carrefour门店也出现问题。比利时网络安全中心表示，正密切关注局势。

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瑞典的事件

瑞典ICA连锁店的一名代表证实，夜间发生的一起事件影响了少数在ICA中央网络之外运营的门店中的冰箱和冷冻柜。瑞典媒体还报道称，Coop门店也出现问题。

法国的类似案例

这些事件让人联想到10月中旬针对法国超市的一波类似攻击。当时，袭击者可能远程影响了Danfoss冰箱的除霜机制，导致设备过热。目前尚未证实法国、比利时、瑞典和卢森堡的事件是否相互关联，或袭击者是否利用了相同的软件漏洞。

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