美国波士顿联邦法院已开始审理55岁的卢旺达裔美国公民埃里克·恩希米耶一案。他因否认可能参与1994年卢旺达种族灭绝而被控作伪证和妨碍司法公正。半岛电视台报道。

检方称，在1994年4月的大规模暴力期间，恩希米耶是布塔雷市的一名医学生，并参与了针对图西族少数群体成员的袭击。根据检方说法，他袭击图西族人，并将人交给杀害或强奸他们的人。在约100天内，卢旺达有超过80万人死亡；联合国将这些事件称为种族灭绝。

伪证指控

2024年，美国国土安全部调查人员在恩希米耶位于俄亥俄州的家中将其逮捕。他们称，他在有关自己种族灭绝期间身处卢旺达何处的访谈中撒谎。

检方称，恩希米耶还在2019年波士顿的一场审判中作了虚假证词，当时他为一名同样被控参与种族灭绝的朋友作证。他当时否认参与种族灭绝，也否认属于支持胡图族的全国革命发展运动以及“因特拉哈姆韦”准军事组织。

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如果被定罪，美国总统唐纳德·特朗普的政府可能会试图撤销恩希米耶的美国公民身份。自被捕以来，他一直被无保释羁押在波士顿附近的一所联邦监狱。

辩方立场

属于胡图族的恩希米耶否认参与这些罪行。他称，在暴力开始前，他前往基加利度假，但因混乱无法返回布塔雷。按照他的说法，他以难民身份离开卢旺达，并于2009年获得美国公民身份。

辩方坚称，此案基于不可靠的目击者证词。律师表示，一些证人是在反复看到恩希米耶的照片后才认出他，而其中部分人此前在针对被控种族灭绝者的其他审判中提供过不同证词。辩护律师库尔特·克恩斯还指出，恩希米耶并未出现在卢旺达问题国际刑事法庭和加查查司法体系的诉讼中；这两个体系审理了逾100万人在这些罪行中所起的作用。

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