巴西参议员弗拉维奥·博索纳罗表示，若他在10月25日的总统选举第二轮投票中获胜，将把犯罪团伙PCC、Comando Vermelho和民兵认定为毒品恐怖组织。据《里约时报》报道，他于10月16日在接受TV Globo采访时作出上述表态。

博索纳罗是里约热内卢州参议员，也是自由党候选人。在第二轮投票中，他与现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦竞争。这名候选人还表示，计划从2027年1月起向毒品交易宣战。

安全承诺

博索纳罗表示，他最初的行动之一将是与陆军、海军和空军司令以及各州警察负责人会面。他还承诺，巴西将加入由美国领导、打击有组织犯罪的“美洲之盾”联盟。

该候选人称，福斯-杜伊瓜苏市附近的三国边境地区是优先方向，巴西、阿根廷和巴拉圭的边界在此交汇。他还承诺扩大武装部队在守卫巴西边境中的作用。

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法律问题与卢拉的立场

据《里约时报》报道，巴西法律没有“毒品恐怖主义”这一单独类别，因此引入这一地位可能需要立法修改，而不仅仅是总统决定。博索纳罗9月曾表示，他将与国会共同行动。

卢拉10月15日也称PCC和Comando Vermelho是巴西城市和社区的恐怖分子，但表示这些团伙并非华盛顿所理解的“国家恐怖主义”，因为其目标是金钱。他称，已向美国总统唐纳德·特朗普提交一份关于合作打击有组织犯罪的书面提案，并利用联邦警察的经验。

该报还指出，华盛顿5月28日宣布将PCC和Comando Vermelho列入外国恐怖组织名单，该决定原定于2026年6月5日生效。巴西目前不是“美洲之盾”的参与国。

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