在英国，工党议员在首相安迪·伯纳姆上任近100天之际，更积极地评价其工作。正如Politico Europe报道，议员们指出，新领导层愿意开展对话、与部长的联系更加积极，以及在工党重新在民调中位居第一、领先于Reform UK后，党内情绪有所改善。

在基尔·斯塔默因对该党不利的地方选举而失去支持后，伯纳姆领导了政府。该媒体采访了约12名工党议员，其中一些人匿名谈及该党的内部事务。

为分歧留出更多空间

议员们表示，伯纳姆政府对工党内部不同观点的态度更加宽容。议员西蒙·奥费尔称，伯纳姆在议会党团会议上强调，如果议员与他讨论，持不同意见是可以接受的。工党议员金·约翰逊也表示，她在政府《法院和法庭法案》表决中弃权后没有受到制裁。

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与此同时，Politico Europe的消息人士警告称，这一做法尚未经历严峻考验。伯纳姆在夏季议会休会初期领导政府，而议员们返回威斯敏斯特后，又因党代会迎来了为期一个月的休会。

未来考验

工党人士还指出，与政府的联系更加积极：议会组织人员会致电议员，首相出席党内团体会议，部长们也更便于讨论。能源安全委员会主席比尔·埃斯特森表示，伯纳姆的团队正积极与委员会主席及议会党团进行沟通。

政府最近的一项考验将是预算。该党左翼代表预计，这将显示政府是否准备加重较富裕公民的税负，包括通过银行税或财富税。其他可能引发争议的问题包括社会保障改革、在未来工党竞选纲领中可能承诺就英国是否加入欧盟举行公投，以及批准开发Jackdaw天然气田和未来就Rosebank油田作出的决定。

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