据《星期日电讯报》报道，英国政府希望将上议院审议《人民代表法案》的时间从预计的10天缩短至不足五天。该文件规定修改投票规则及政治捐款限制，《卫报》报道。

投票规则的变化

该法案最初是在前首相基尔·斯塔默任内提出，旨在扩大选民可在投票站用于验证身份的文件清单。具体而言，提议允许使用没有照片的银行卡。

该倡议还规定将投票年龄降至16岁。它放宽了保守党于2022年实施的限制，当时投票必须出示带照片的证件。

支持这些改革的人士援引担忧称，带照片身份证明的要求对年轻人、低收入人群和少数族裔造成了不成比例的影响。根据《卫报》在最近一次大选后公布的一项调查，6.5%的受访少数族裔选民至少有一次因缺少合适证件而被拒绝投票，而白人选民中的这一比例为2.5%。

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选举委员会的意见

选举委员会另行估计，约有1.6万人试图亲自投票，但因缺少所需身份证明而未能投票，且没有返回投票站。与此同时，该委员会警告称，接受银行卡可能使投票站工作人员更难核实选民身份。

该委员会的研究还显示，在2024年大选中未投票的人当中，约4%将照片身份证明要求列为作出这一决定的因素之一。

捐款与议会审议

该文件是政府计划收紧政治资金规则的一部分，背景是对外国干预选举的担忧。《卫报》曾报道，部长们计划进一步限制政治捐款，这些限制可能会追溯适用于加密货币亿万富翁本·德洛和克里斯托弗·哈伯恩向改革英国党提供的7200万英镑。

保守党籍上议院议员指责部长们试图过于仓促地推动改革。自由民主党人、上议院议员马克·帕克警告称，在未经适当议会审议的情况下作出重大修正存在风险。一名政府发言人表示，该法案正在经过适当的议会程序，而首相排除了举行提前大选的可能性。

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