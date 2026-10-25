英国警方材料中提及可卡因的已登记犯罪率，与2019年相比可能上升逾10%。2025年，警方登记了至少29,922起此类犯罪——每10万人中63.4起，而2019年为57.7起。据《卫报》报道。

该报估计，2026年这一比率可能升至每10万人约64起。记者向英国全部45个警察机构发出询问，其中39个提供了数据。伦敦警方未能提供统计数据。

英格兰的消费情况

英国外交部估计，自2021年以来，英格兰受调查地点的可卡因消费量增长了26%。污水分析显示，2024至2025年间，英格兰可能消费了约12.3万公斤，即123吨可卡因。这相当于约25亿条吸食剂量，毒品的估计街头价值接近100亿英镑。

2025年提及可卡因的大多数犯罪与毒品有关。同时，18%为暴力犯罪，包括跟踪、骚扰以及一起谋杀案。略低于4%的记录涉及性犯罪，其中包括344起强奸报告。

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家庭暴力与驾驶

从2025年7月至2026年6月，警方对因涉嫌家庭暴力被拘留者进行的毒品检测中，近十次中有六次可卡因检测结果呈阳性。不过，这些数据不具代表性，因为部分检测是在执法人员已经怀疑存在吸毒行为后才安排的。

利物浦约翰·摩尔斯大学教授哈里·萨姆纳尔指出，科学综述尚未发现令人信服的证据，证明可卡因会直接导致暴力行为。他说，施暴者和受害者描述称，可卡因中毒可能加剧失控和嫉妒，并使既有暴力升级。

慈善组织IAM RoadSmart获得的英国驾驶员和车辆牌照局数据显示，2025年，因毒驾被记入驾驶执照的违法行为数量首次超过涉酒违法行为。驾驶执照中记入了30,707起此类违法行为——比2022年增加28%；而涉酒违法行为数量下降17%，至29,769起。

该报警告称，在警方记录中搜索“可卡因”一词，并不能证明该毒品是某一具体犯罪的原因：该提及内容也可能涉及目击者证词。

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