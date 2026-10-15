一张照片出现后，英国呼吁进一步调查乔纳森·伯曼可能参与战争罪的情况。照片中，他在加沙一所燃烧的学校前摆拍。据阿纳多卢通讯社报道，这一消息来自 Declassified UK 的一部调查影片。

据 Declassified UK 称，伯曼是英国公民，曾在曼彻斯特上学，随后在以色列生活了一年，之后加入以色列军队。以色列军方证实，他曾在第55旅服役，该旅是一支精锐预备役伞兵部队。

学校身份确认

调查称，伯曼将该照片发布在一个私人 Instagram 账户上。这张照片很可能拍摄于汗尤尼斯地区，男子身后可见大面积破坏。

监督组织 Airwars 确认，照片显示的是位于汗尤尼斯以东巴尼苏海拉的阿尔法拉比学校。根据该组织的数据，以色列士兵于2023年12月12日袭击了这所学校。与此同时，以色列军方关于针对疑似武装分子据点开展行动的声明，指的是约两公里外的另一所学校。

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要求展开调查

Declassified UK 的影片还援引了 Hind Rajab Foundation 的研究，该基金会确认了伯曼可能服役的军事连队。该组织将该连队与汗尤尼斯的近距离战斗及住宅建筑被毁联系起来。

联合国被占领巴勒斯坦领土问题调查委员会成员克里斯·西多蒂表示，所提交的证据需要进一步核实，但并不能证明伯曼有罪。他呼吁伦敦警方展开调查。据 Declassified UK 称，伯曼没有回应置评请求。

该媒体还指出，据估计，在加沙战争期间，约有2000名拥有双重国籍的英以公民在以色列军队服役。4月，伦敦警方拒绝调查10名被指控在加沙犯下战争罪和危害人类罪的英国公民案件，理由是没有现实的定罪前景，且难以开展有效调查。在此决定之前，巴勒斯坦人权组织曾向警方战争罪调查部门提交了一份档案。

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