波兰琴斯托霍瓦正在考虑自2027年1月1日起实施一项由到访该市的游客缴纳的地方费用。代理市长卢卡什·帕比希表示，在作出决定前，他计划与居民、雇主以及酒店和旅游业代表进行磋商。

据RMF24报道，帕比希还呼吁就费用金额提交建议。在公开讨论中，这项倡议被称为“朝圣费”或“朝圣者税”。

最高费率与收入

新规生效后，地方费用的最高标准可能为每人每停留一日5.03兹罗提。据帕比希估计，如果该市将费用定在最高水平，琴斯托霍瓦预算每年可获得约150万兹罗提的额外收入。

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该费用的支持者指出，大规模朝圣活动带来了相关成本，包括清扫街道和公共空间。根据市政府数据，朝圣活动的医疗和卫生保障每年花费约40万兹罗提。街道和公园清扫支出未在预算中单独核算。

立法变化

有关此类费用的倡议已在琴斯托霍瓦讨论多年，但至今尚未获通过。预计于2027年1月1日生效的立法修正案取消了实施地方费用的空气洁净度标准。

规则改变后，市政当局要征收该费用，只需具备景观、自然或旅游优势，包括名胜古迹。根据政府估计，新规定可能允许波兰2479个市镇中的1600多个征收此类费用。

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