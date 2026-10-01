2026年10月16日，智利塔尔卡市假释委员会一致批准前国家宪兵警察部队Carabineros上尉帕特里西奥·马图拉纳提前有条件释放。他因伤害现任参议员法比奥拉·坎皮利亚伊一案，正在服12年零183天监禁刑。

据《The Rio Times》报道，据现有信息，释放将于2026年12月2日生效。自2026年2月起，马图拉纳获准每周日离开监狱。

案件情况

2019年11月26日，智利发生大规模抗议活动期间，马图拉纳在圣地亚哥的圣贝尔纳多区发射了一枚催泪瓦斯罐。当时坎皮利亚伊正前往工作地点，罐体击中了她的面部。

坎皮利亚伊双眼失明，丧失嗅觉和味觉，并遭受严重面部骨折。此后，她成为圣地亚哥大都会区的参议员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

圣贝尔纳多法院于2022年9月认定马图拉纳犯有造成最严重伤害的非法胁迫罪。圣米格尔上诉法院于2023年1月维持原判。

受害者和监狱部门的立场

坎皮利亚伊亲自向委员会陈述，反对这名前警察获得假释。她表示，马图拉纳没有向她道歉，没有配合司法工作，而他的获释威胁到她的安全和心理状态。

与此同时，智利监狱管理部门Gendarmería表示，被判刑者充分认识到自己的责任，且其再次犯罪风险被评估为极低。2026年3月，马图拉纳的律师努比亚·维万科请求总统赦免。

8月，智利众议院支持一项决议，呼吁总统何塞·安东尼奥·卡斯特赦免这名前警官。73名议员投票赞成，51人反对，另有16人弃权。可能获得总统赦免的问题与提前有条件释放的决定相互独立。

关注我们在