智利记者胡安·巴勃罗·卡德纳斯·斯克利亚于10月11日上午因癌症去世，享年76岁。他是反对派杂志《Revista Análisis》的创始人和前负责人。The Rio Times对此进行了报道。该记者的葬礼定于10月12日在Parque del Recuerdo公墓举行，仪式细节仍在确认中。

独裁时期的工作

卡德纳斯出生于1949年12月1日。他于1977年至1991年间领导《Revista Análisis》。该出版物是皮诺切特军事独裁时期的反对派媒体之一，该独裁政权于1973年至1990年统治智利。该杂志在审查制度下报道人权侵犯行为，并对该政权的行动提出质疑。

据智利媒体报道，在独裁时期，卡德纳斯曾多次被拘留。他曾在18个月内受到夜间人身自由限制，其住所还两次遭到使用燃烧装置的袭击。

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教师与获奖者

此后，卡德纳斯领导Radio Universidad de Chile及其数字版超过18年。他还在智利大学和瓦尔帕莱索宗座天主教大学教授新闻学和伦理学。

2005年，卡德纳斯因捍卫言论自由，以及在创办和领导媒体方面发挥的作用，获得智利国家新闻奖。2000年，国际新闻协会授予他“世界新闻自由英雄”称号。他的著作包括Por un Chile libre、Crónicas impertinentes和Desobediencia debida。

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