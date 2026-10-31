在科罗拉多州丹佛市，一个包括该市首席选举官保罗·洛佩斯在内的联盟提起诉讼，旨在阻止联邦特工在美国中期选举期间出现在投票站。市政府官员也在对投票站工作人员进行培训，以应对选民恐吓或干预投票的情况。

据澳大利亚ABC新闻报道，洛佩斯表示，选民担心联邦特工可能出现在投票站，其中包括美国移民和海关执法局（ICE）人员。他说，根据联邦法律，联邦特工、军人或其他人员恐吓选民属于违法行为。洛佩斯还说，违反这一禁令并拒绝执行相关命令的人应被逮捕。

政府和共和党人的立场

美国总统唐纳德·特朗普5月在回答有关选举期间可能动用联邦特工的问题时表示，他将采取一切必要措施，以确保“公平”的选举。国土安全部负责人马克韦恩·马林9月表示，ICE人员可能被部署到全国各地。同时，他强调，该机构不会在投票站巡逻，而是会应对具体威胁。

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联邦调查局局长卡什·帕特尔在9月的国会听证会上没有排除在投票站部署联邦调查局特工的可能性。曾参与特朗普2024年连任竞选的共和党策略师卢克·鲍尔表示，只要执法人员维持秩序并防止非法投票，他不反对他们在场。

公民组织的担忧

非营利公民组织“保护民主”表示，如有人试图干预选举，该组织准备立即诉诸法院。其代表贾斯汀·韦尔表示，该组织正与地方选举官员和执法机构合作，为可能发生的事件做准备，其中包括暴力事件。

特朗普政府还试图从各州获取未经删节的选民名单，以识别其所称的非公民投票。约30个州的官员拒绝提供此类数据，称这一要求不合法并侵犯隐私权。“保护民主”还担忧选民恐吓、虚假信息传播、企图夺取选票或投票机，以及向官员施压以认证选举结果。美国投票定于11月3日举行。

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