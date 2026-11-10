国家杜马议员格奥尔基·卡姆涅夫提出一项倡议，建议向内务部前员工提供最高1.2万美元的补助金，用于创办自己的企业。

他表示，警察的工资水平不足以让他们积攒足够的资金来创办企业。

同时，这位议员认为，前执法人员创办的企业较少卷入犯罪活动。

建议通过国家“我的企业”服务中心和中小企业集团发放补助金。资金可用于场地租赁与装修、设备购置、软件采购、培训以及创造就业岗位。卡姆涅夫表示，他正在起草一份相关请愿书提交给政府。

据俄罗斯联邦内务部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫称，2025年将有8万名员工离开该部门。如果其中60%的人有资格领取养老金，每人支付1.2万美元将使预算支出约5.8亿美元。

俄罗斯国家杜马数字发展委员会主席亚历山大·西迪亚金表示，下一场战争将与人工智能的广泛应用密切相关，而人类在其中的参与度将降至最低。

俄罗斯国家杜马俄罗斯共产党（KPRF）议员安杰利卡·格拉兹科娃提交了一项法案，提议将圣彼得堡更名为列宁格勒，将伏尔加格勒更名为斯大林格勒。 根据该文件，新名称应在法律生效后一年内恢复使用。

在俄罗斯学校学习外语对俄罗斯联邦的国家主权构成威胁，是强加外来价值观的软实力手段。 俄罗斯国家杜马国防委员会委员阿列克谢·茹拉夫廖夫在俄罗斯电视台直播中发表了上述言论。

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