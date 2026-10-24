塞浦路斯公共部门没有负责监督内部举报渠道运作的中央机构。司法部长科斯塔斯·菲蒂里斯在给利马索尔议员米哈利斯·帕拉斯凯瓦斯的书面答复中表示，Cyprus Mail报道。

部长表示，这类渠道的运作是各部委、服务机构或部门的内部事务。他澄清，无论是欧盟关于保护举报人的指令，还是塞浦路斯立法，均未规定设立独立的监督机构。

举报人保护

司法部表示，已向主管机构告知其职责，并在其网站公布了公民可提交举报的机构名单。同时，该部门不收集有关对举报人进行报复的投诉数据，因为欧洲规范和国内立法均未要求向欧盟委员会提交此类信息。

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菲蒂里斯表示，法律保障举报人身份以及举报中提及人员的保密性。如遭到报复，举报人可向法院申请撤销相关措施并要求赔偿。因提交举报而被解雇的员工可由法院恢复原职。另有专门条款保护在刑事诉讼中被传唤作证的举报人的匿名性。

举报数量增加

2025年，主管机构收到85份举报人提交的举报，而2024年为25份，2023年为12份。在2025年的85份举报中，51份涉及腐败。

2025年登记的举报中，有48份接受调查。在28项已完成的调查中，6项因证据不足而结案，其余22项被移交进行其他非司法程序。2024年，25份举报中有20份接受调查；2023年，全部12份均得到核查。针对2023年的7份举报启动了程序，但没有一项进入庭审。

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