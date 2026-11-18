在阿联酋迪拜，第二个用于电动空中出租车的垂直起降场已完成建设和认证。Dubai Marina Vertiport 场地将与迪拜国际机场附近的网络主垂直起降场形成直达航线。据《The National》报道。

前往机场的航线

Dubai Marina 地区的垂直起降场由 Skyports Infrastructure 建造，阿联酋民航局对其进行了认证，并授予航空呼号 VMR。该网络位于迪拜国际机场附近的主场地呼号为 VDX；其运营商预计将是 Joby Aviation。

该设施位于迪拜美国大学旁，距 Al Fardan Exchange 地铁站步行几分钟。它设有一个高架起降区、一个旅客航站楼和一个充电站。该垂直起降场设计年容量为最多2.1万次降落和最多8.4万名乘客。

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该网络宣称具备的能力

Joby Aviation 的电动飞行器最高时速可达322公里，且运行时不产生排放。预计 Dubai Marina 与迪拜国际机场之间的飞行将少于10分钟，而乘车约需35分钟。

该垂直起降场的设计采用了海上航空基础设施的方案：独立区域可在不占用起降坪的情况下，为停放的垂直起降飞行器充电。自2025年6月以来，Joby Aviation 一直在迪拜进行载人测试飞行。2025年11月，该公司完成了该国首次两地之间的空中出租车飞行——从马尔格姆的测试场地飞往阿勒马克图姆国际机场。

另外两座垂直起降场正在迪拜市中心和朱美拉棕榈岛建设。商业运营的启动将取决于获得必要的运营许可。

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