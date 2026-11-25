迪拜国际金融中心（DIFC）法院一审裁定，KamaGames的前名义所有者伊戈尔·楚普林无端侵占了该公司资产。 此案涉及这家源自俄罗斯的国际移动社交赌场开发商（Pokerist、Blackjackist、Roulettist和Baccarist）的资产。



在2026年11月18日的判决中，安德鲁·莫兰法官认定，丘普林并非KamaGames资产的实际受益所有人，而只是名义上为真实所有者持有这些资产。 与此同时，他从属于该公司的账户中挪用了数百万美元。其中一部分资金被他用于购买房地产，并转入亲属和熟人的账户。

法院认定楚普林违反公司义务及实施欺诈行为的事实已得到证实。 在民事诉讼的听证过程中查明，为通过银行的KYC（了解你的客户）审核，有人为楚普林编造了一份虚假履历，将其伪装成该企业的实际所有者。 尽管楚普林坚称这些资产归其个人所有，而信托仅是为防范离婚时保护财产而设立的虚假架构，但法院驳回了这一主张，并裁定返还相关资产。

根据法院判决，IC Trust被认定为资产的实际所有者。

迪拜国际金融中心（DIFC）法院一审判决书中对此作了说明。

需要指出的是，在调查Lussurio和Pribet两家离岸在线赌场的账户充值方式时，UA.News的记者发现了一家名为Paytently PI Limited的马耳他支付机构。 在办理支付手续时，Revolut的银行授权窗口中显示了该公司的名称。

俄罗斯财政部正在考虑将在线赌场合法化，以充实国家预算。该部门正在研究参照博彩公司模式对这类博彩业务进行监管的方案。

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