由于该地区持续受到烟霾影响，马来西亚南部柔佛州所有学校和教育机构将于10月12日至16日继续关闭。延长限制措施的决定是基于空气污染趋势，以及对学生和教育工作者健康风险的考量。

停课将影响超过60万名学生

据亚洲新闻台报道，柔佛州从10月8日开始关闭学校。州教育和信息委员会主席穆罕默德·纳基布·莫哈末·加扎利表示，在评估局势时考虑了10月13日至15日来自印度尼西亚加里曼丹的风向预报。他说，这可能导致跨境空气污染，并使该州空气质量恶化。

亚洲新闻台援引《星报》报道称，此次停课涉及1198所学校和617258名学生。其中包括教育部管辖的机构以及由州政府管理的宗教学校。

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考试将延期

原定在停课期间进行的学业评估和考试将延期，并根据柔佛教育部门及其他相关机构的决定在新的日期举行。纳基布表示，在可能的情况下，将继续居家学习，以避免教育过程被中断。

截至10月11日9时，马来西亚15个地区的空气质量被认为不健康，其中包括柔佛州的8个地区。马来西亚空气污染指数将101至200的读数划为不健康，201至300为非常不健康，超过300为危险。柔佛州政府表示，将持续关注局势，并在重新评估空气质量和健康风险后，公布教育机构恢复运作的消息。

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