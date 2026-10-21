黄石公园一年内清理出创纪录的2万件垃圾——《卫报》

今年，黄石国家公园从地热区清理出了创纪录的20 100件垃圾。 清理出的垃圾中包括数百顶帽子、太阳镜、镜头盖、婴儿安抚奶嘴、酒店门卡，甚至还有牙齿矫正器。

公园工作人员透露了这一消息，他们整个旅游季都在清理温泉和间歇泉附近的区域。

在热液区发现最多的垃圾是帽子——今年共收集了280顶。 此外，公园工作人员还清理了54个相机镜头盖、47个发圈、42支铅笔、36副太阳镜、20张酒店门卡和17个婴儿安抚奶嘴。

据物理科学家玛杰里·普赖斯介绍，大部分物品是因强风而意外落入温泉及其他热液区域的。

“公园里的强风加剧了这一问题：突如其来的阵风很容易将纸巾、地图、食品包装，甚至像太阳镜和帽子这样较重的物品卷走，”她解释道。

与此同时，部分物品是被故意扔进水里的。有些游客将硬币扔进温泉中，将其视为许愿池。

2026年夏天，公园的地质团队在这些地方收集到了超过18美元的各种货币硬币。其中包括美元、比索、日元和欧元。

每年有超过450万人造访黄石公园，它仍是美国最受欢迎的国家公园之一。

公园工作人员强调，热液区内的任何异物都可能影响自然过程。

“无论是什么垃圾，都必须清理干净。 任何异物都可能损坏或永久改变地热景观——阻塞水源、截断或改变出水方向，或者用化学物质和沉积物污染它，”普赖斯指出。

黄石公园热液泉中的垃圾问题已存在数十年之久。

20世纪初，由于游客向水中投掷大量垃圾，晨光池（Morning Glory Pool）的颜色发生了变化。到20世纪50年代，人们甚至开始称它为“垃圾桶”。

今年，公园工作人员发现的较为奇特的物品包括六副牙套、八辆微型赛车、三根高尔夫球钉和15片假指甲。

公园方面承认，许多物品是意外落入热液区的，因此呼吁游客更加留意个人物品和垃圾，特别是在风力较大的地方。

工作人员建议将纸巾、包装纸、地图等轻便物品妥善收好，并留意帽子和眼镜，以免被阵风吹走。

旅游旺季结束时，工作人员计划将公园内拾获的所有帽子清洗干净，并捐赠给慈善机构。

来源：《卫报》。

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