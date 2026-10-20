也门重症患者因航班停运无法出国治疗——半岛电视台

在也门，重症患者因萨那定期航班停运、其他机场遭袭以及陆路路线危险，无法出国接受必要治疗。据半岛电视台报道，萨那国际机场是该国胡塞武装控制的北部地区数百万人最主要的航空连接点，目前没有定期航班运行。

2022年5月在联合国斡旋达成停火后，有限数量的航班得以恢复。然而，2025年以色列的袭击损坏了萨那机场并摧毁了飞机。7月，得到沙特阿拉伯支持的也门政府军袭击了唯一可用的跑道，以阻止载有胡塞代表团的伊朗飞机降落。

患者等待治疗

来自萨那的50岁女裁缝拉贾阿·吉尔桑因声带麻痹和喉部严重并发症，需要到国外接受复杂手术。她7年来一直试图获得每周飞往安曼的航班座位，但机场关闭和空袭使这趟行程无法实现。她也无力支付前往亚丁的漫长陆路旅行费用。

胡塞武装控制的萨那卫生部发言人阿尼斯·阿斯巴希表示，过去10年中机场多次关闭影响了约40万名患者，其中25万人需要到国外治疗。他还称，超过1600种药物短缺，其中包括12种抗癌药物。

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经由亚丁的危险路线

亚丁机场仍是北部居民的主要替代选择，但该机场10月两次遭袭。在10月16日最近一次袭击中，两枚导弹落在距一架正准备飞往开罗的也门航空公司飞机约500米处。从萨那到亚丁的路程约需14小时，途中要穿越前线两侧数十个检查站。

60岁的阿卜杜勒卡里姆·阿卜杜拉患有肾衰竭并需要透析，他的家人花费约2300美元前往亚丁并准备乘机。他的兄弟卖掉了阿卜杜勒卡里姆妻子的黄金和自己的汽车，以支付路费、住宿、许可证和机票费用。然而，这名患者1月在前往亚丁的途中去世。

也门政府卫生部长卡西姆·布海贝赫9月警告称，由于资金削减，一些地区可能完全失去医疗服务。据他称，该国有1930万居民需要医疗援助，而人道主义应对行动仅获得所需资金的17%。目前，也门任何地区都没有医疗后送项目。

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