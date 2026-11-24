11月24日，沙特阿拉伯利雅得的80层公共投资基金大厦（Public Investment Fund Tower）在数日内第二次遭到袭击，该国主权财富基金设于此处。据Channel NewsAsia报道，三名目击者表示，目标正是这栋建筑；沙特民防部门则报告称有11人受伤。

金融区遭袭

该大厦位于利雅得的阿卜杜拉国王金融区。建筑高385米，是沙特首都最高的摩天大楼，也是该地区最显眼的地标之一。

沙特领导的联军发言人图尔基·马利基表示，金融中心的一座摩天大楼遭到袭击，主管部门正在勘查现场。他没有说明具体是哪座建筑。沙特民防部门表示，其认为也门胡塞武装应对这次袭击负责。

沙特国家通讯社报道称，伤者中包括印度、尼泊尔、埃及和沙特阿拉伯公民。一名了解事件细节的法新社消息人士称，在新的袭击发生时，楼内有人正在修复此前袭击造成的损坏。该消息人士称，至少两名伤者遭受严重烧伤。

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一周内第二次袭击

上周，沙特官员称，对金融区其中一座大楼的袭击损坏了数个楼层和两栋相邻建筑，但当时没有人员伤亡。他们没有点名遭袭建筑，但据CNA报道，民防部门公布的照片显示是PIF Tower。胡塞武装宣称对先前的袭击负责，但未就11月24日的新一轮袭击发表评论。

近几周来，胡塞武装加大了对沙特阿拉伯军事、民用和石油基础设施的袭击力度。本月早些时候，同一金融区内国家石油公司阿美（Aramco）的一座大楼遭到袭击。10月，利雅得的哈立德国王国际机场多次遭袭；据一名消息人士称，其中一次袭击造成14人死亡。

作为回应，支持也门政府的联军一直在打击也门境内的胡塞武装目标。11月24日，当地官员称，联军在拉赫季省对公交车和卡车发动的一次打击造成26人死亡。

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