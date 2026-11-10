欧盟获得临时保护的乌克兰人数量减少了6.1万——欧盟统计局

截至2026年9月30日，因俄罗斯侵略而逃离乌克兰的437万人正在欧盟各国接受临时庇护。

与上月相比，这一数字减少了61 055人，降幅为1.4%。

获得临时保护的乌克兰人数量最多的国家是德国——130万人，其次是波兰——85.85万人，以及捷克——39.17万人。

降幅最大的是波兰——减少了80,850人，降幅达8.6%。在捷克，获得临时保护的人数减少了6,640人。

欧盟统计局解释称，波兰的这一数据主要与行政变更有关：部分乌克兰人转为普通临时居留许可，以及从登记册中删除了非活跃记录。

与此同时，在欧盟25个国家中，受临时保护的人数有所增加。增幅最大的是德国、罗马尼亚和意大利。

来源：欧盟统计局

德国将乌克兰公民的临时保护措施有效期延长至2028年3月4日。该国联邦内政部已就此作出相应调整。

8月28日，波兰当局表示，未来几年内不计划增加“800+”计划下的儿童补助金。 政府最早要到2028年才会重新考虑提高补助金的问题，同时乌克兰难民在满足规定条件的情况下也可享受该计划。

格鲁吉亚政府延长了针对因战争被迫离开家园的乌克兰公民的援助计划。住房补助和每月津贴将持续发放至2026年10月1日。 此外，因战争滞留格鲁吉亚的乌克兰人今后仍可继续享受医疗援助计划。

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