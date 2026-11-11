欧盟境内的乌克兰难民人数有所减少：有多少人获得了临时庇护

截至2026年9月底，共有4 370 060名乌克兰人在欧盟各国享有临时保护身份。这相当于每千名欧盟居民中有9.7人。

与8月份相比，在欧盟获得保护的乌克兰人数量减少了61 055人。

据欧盟统计局（Eurostat）数据显示，乌克兰临时保护身份持有者总数减少的情况仅出现在两个国家——捷克和波兰。

其中，捷克受保护人数减少了6,670人，降幅为1.7%。波兰的降幅则更为显著——减少了80,850人，降幅达8.7%。

与此同时，这两个国家仍位列接收乌克兰人最多的三个欧盟国家之列。

截至9月底，接受临时保护的乌克兰人数量最多的三个国家情况如下：

德国—— 1 300 070人，占欧盟总数的29.7%；

波兰——858 545人，占19.6%；

捷克——391 720人，占9%。

与此同时，欧盟其他所有国家9月份享有临时保护身份的乌克兰人数量均在一定程度上有所增加。

据欧盟统计局（Eurostat）报道。

目前，约有500万乌克兰难民身处国外，其中三分之一是18岁以下的儿童和青少年，而65岁以上的人仅占6%。 根据最新评估，战争结束后，每三名离境者中仅有一人可能返回祖国，尽管此前预计2022年将有约50%的公民返乡。

与此同时，俄罗斯特工机构正试图招募乌克兰难民，在欧洲各国境内实施破坏活动。为了物色执行者，他们利用社交媒体、即时通讯软件以及招聘广告。

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