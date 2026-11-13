欧盟就与俄罗斯谈判的代表人选问题爆发争议——Politico

11月13日（星期五）齐聚都柏林的欧盟领导人将继续讨论，应由谁代表欧洲参与关于俄罗斯对乌克兰战争的谈判。 经过一天密集的外交接触，这场讨论愈演愈烈，甚至可能给此次峰会蒙上阴影——而原本这场峰会甚至并未计划以乌克兰问题为主题。

随着美国总统唐纳德·特朗普政府在俄罗斯对乌克兰战争中加大斡旋力度，欧洲各国很可能已经争取到了在谈判桌上拥有代表席位的权利。 然而，欧盟各国领导人对于究竟应由谁代表整个欧盟发声尚未达成一致。

“这甚至可以拍成一档电视节目，”爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔周四在接受采访时开玩笑说，这表明各国领导人之间的分歧已经变得多么尖锐。 ——不过，最精彩的部分我们留到明天再说。”

周四，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在都柏林会见了约50位来自欧盟成员国及非欧盟国家的领导人。他警告称，俄罗斯正试图改变欧洲的安全架构，并强调欧洲各国政府有必要参与谈判。

在俄罗斯、乌克兰和美国于阿布扎比举行为期两天的谈判后，这一问题变得尤为紧迫——该轮谈判在很大程度上是在欧盟缺席的情况下进行的。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳周四在莫斯科与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京就该问题进行了讨论。 会晤结束后，他们抵达都柏林，计划当晚向弗拉基米尔·泽连斯基阐明立场。

据《Politico》报道，欧盟各国一致认为，作为乌克兰的主要支持者，欧盟应坐在谈判桌旁，但尚未就代表人选达成一致。外交官和官员透露，欧盟内部已形成至少三个阵营。

其中一派支持欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔。鉴于其职务本就要求在国际层面代表欧盟领导人，因此他被视为这一角色的自然人选。

法国和德国则持不同立场，它们并不急于在布鲁塞尔的谈判桌上让出自己的席位。

第三个、规模最小的阵营则支持欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯。 她本可以成为不二之选，但部分外交官认为，她对俄罗斯的强硬立场可能会使与克里姆林宫的对话变得复杂。

该媒体指出，安东尼奥·科斯塔正逐渐成为欧盟各国首都最能接受的人选。 他的机构角色赋予了他代表欧盟领导人参与国际事务的授权，而担任葡萄牙总理的经历则确保了他具备一定程度的中立性。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔率先公开表态支持科什塔。他强调，科什塔的“授权直接来自[欧洲]理事会”，这使他“对欧盟成员国负责”。

意大利总理乔治娅·梅洛尼曾提议将此议题纳入周五谈判的议程，她表示不反对科什塔的提名。 周四，卢森堡和波兰的领导人也在接受记者采访时表示支持他。

安东尼奥·科斯塔本人则暗示，在国际层面，欧盟由其机构代表，特别是由他本人作为欧洲理事会主席代表。

与科什塔不同，凯·卡拉斯的候选资格引发了更大的分歧。

一些外交官认为，由于这位爱沙尼亚前总理对俄罗斯持强硬立场，她对克里姆林宫而言是一个难以接受的对话伙伴。 《Politico》指出，一位欧盟官员此前曾开玩笑说，卡拉斯“把俄罗斯人当早餐吃”。

“这是开玩笑吧？”——另一位欧洲外交官在评论卡雅·卡拉斯代表欧盟参加高层谈判的前景时如此说道，并称她“可能是最不合适的人选”。

与此同时，卡拉斯的拥护者认为，她作为对莫斯科采取强硬政策支持者的声誉，恰恰可能成为优势。

“这要合理得多，”另一位欧洲高级外交官表示，“普京正是会这么做。他会选一个你们不想和之对话的人。”

克里斯滕·米哈尔也认为，卡拉斯的职位使她成为继科什塔之后担任欧盟第二位代表的天然人选。 据他称，这两位政界人士很可能将留任至2029年任期结束，这使得她们比各国领导人更能代表欧洲的稳定性。

“普京未必会喜欢这一点，”米哈尔补充道。

与此同时，确定欧盟代表的最大障碍可能并非克里姆林宫的立场，而是法国和德国。

据两名欧洲外交官和一名欧盟官员透露，巴黎和柏林不太可能支持一项赋予布鲁塞尔在谈判中代表欧洲的独家权利的协议。

德国总理弗里德里希·梅尔茨周四明确表示反对这一前景。他将E3国家参与乌克兰谈判称为“行之有效的模式”。

法国也没有特别的动机放弃自己在谈判桌上的席位。 该国是联合国安理会常任理事国，并拥有欧洲唯一的核武库。这为巴黎提供了任何欧盟机构都无法复制的外交和军事影响力。

法国“国民联盟”党籍的欧洲议会议员法布里斯·莱格里表达了这一立场。他表示，“很难想象”安东尼奥·科斯塔或卡雅·卡拉斯会代表巴黎发声。

克里斯滕·米哈尔在评论法国、德国和英国的作用时强调，E3国家将在国际政治中保持自己的地位。

“法国、德国和英国”——即E3国家——“永远都是法国、德国和英国”，这位爱沙尼亚总理强调道。

他补充道，没有任何因素会阻碍这些国家与莫斯科进行双边谈判。然而，在涉及整个欧洲大陆的决策过程中，各国必须坚持共同立场。

“这就是欧盟的本质，”他说，“这是达成共识政策的基础，也是让所有国家在对抗俄罗斯的问题上保持步调一致的基础。”

据一位欧盟高级官员透露，欧盟领导人不太可能在周五的会议上正式任命代表。但此次讨论有助于就欧洲在谈判中应如何代表自身达成更广泛的“共识”。

爱尔兰外交部长海伦·麦肯蒂指出，各国领导人还需要“再仔细斟酌一下”这个问题。

然而，做出决定的时间已所剩无几。本周，弗拉基米尔·泽连斯基呼吁欧盟不要拖延确定代表欧洲发言的人选。

“我认为，我们最迟应在11月确定由谁在谈判中代表欧洲，”乌克兰总统表示。

据《Politico》报道。

回顾此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在爱尔兰会见了美国总统的特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳。会谈在都柏林附近的巴尔多内尔凯斯门特机场举行。 此前，这两位美国特使曾在莫斯科与弗拉基米尔·普京举行会谈，讨论了战俘交换、在科斯蒂安蒂诺夫卡开展人道主义行动以及在乌克兰可能部署外国军队等问题。

关于结束战争的和平谈判的下次会议可能会在阿拉伯联合酋长国或瑞士举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基指出，谈判的最终地点将由双方代表团共同商定。

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