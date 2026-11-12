欧盟对跨境包裹征收了额外费用，特别是来自Temu和Shein的包裹

自11月1日起，欧盟对所有来自国外的包裹开始征收2欧元的附加费，无论商品价值多少。 此项新规旨在弥补海关清关成本，并在廉价产品大规模进口的背景下增强欧洲卖家的竞争力。

这项新收费并不取代此前已实施的关税，而是单独征收。具体而言，自7月起，价值不超过150欧元的包裹需缴纳3欧元的关税。 因此，此类包裹的两项费用合计为5欧元。

新税款将由在线平台、卖家或承运商缴纳。欧盟全部27个成员国都将征收该税款：75%的收入将上缴欧盟预算，其余25%留给各成员国。

征收额外费用是欧盟限制廉价商品（尤其是来自中国的商品）大规模进口政策的一部分。这主要涉及Temu、Shein和AliExpress等平台的产品，这些平台凭借低价与当地零售连锁店展开竞争。

自7月关税实施以来，首批变化已显现。据欧盟委员会数据显示，7月至9月期间，进入欧盟的小包裹数量减少了60%。 与此同时，包裹总量依然可观：每天约有500万件包裹运抵欧洲市场。2024年，其中91%的包裹来自中国。

7月的关税机制属于临时性措施，将实施至2028年。此后，欧盟计划推出一套新的信息技术海关系统。

与此同时，欧洲国内正呼吁对中国的网店实施更严格的限制。 法国零售集团Casino Guichard Perrachon SA首席执行官菲利普·帕拉齐提议，在2028年前暂停Shein和Temu在欧洲市场的运营。

他声称，这些平台的产品并不总是符合欧洲标准，可能对消费者构成安全隐患。 此外，据Euronews报道，他认为，廉价纺织品、家具及其他商品的大规模进口给当地企业带来了额外压力，并威胁到小型企业的生存。

此前，泽连斯基签署了关于包裹征税及在线平台申报的法律。

需要指出的是，总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了多项法律，这些法律修改了通过国外电商平台订购商品的征税规则。

受新税影响，来自Temu和AliExpress的包裹价格将如何上涨、何时上涨。

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