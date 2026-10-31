佛罗里达州一家联邦法院于10月29日就向美国偷运古巴人一案判处六人有罪。刑期为两年至四年监禁。据The Rio Times报道，被定罪者包括五名古巴公民和一名美国公民。

判决与资金没收

27岁的Liannys Yaiselys Vega-Perez被判处最严厉的刑罚——四年监禁。她经营一家移民服务公司。根据美国检方的说法，她亲自提交了数百份虚假的庇护申请。

Layra Libertad Treto Santos被判处30个月监禁，并没收9.5万美元。Luis Emmanuel Escalona-Marrero和Miguel Martinez Vasconcelos各被判处两年监禁；还将分别没收290万美元和15万美元。Walbis Pozo-Dutel和Emanuel Martinez Gonzalez也被判处两年监禁。

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偷运计划与庇护申请

根据美国司法部的说法，该团伙向每名古巴人收取1,500美元至4万美元。参与者在社交媒体上宣传其服务，将客户经由美国南部边境偷运入境，还使用伪造的旅行许可通过机场入境。

检方称，客户抵达美国后，该团伙为其提交虚假的庇护申请。根据控方说法，此类申请总计超过1,700份，且在2021年至2025年期间，该计划的参与者洗钱超过2,200万美元。

该案总计有12人被起诉。另一名被告Erik Ventura-Castro于7月29日被判处30个月监禁。三名被告正等待量刑，另有两人未被羁押。

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