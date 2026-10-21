在法国斯特拉斯堡，欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，欧盟不会放松针对来自俄罗斯联邦这一侵略国的化石燃料的制裁。她在欧洲议会议员面前发表讲话时作出上述表示，Politico Europe报道。

欧盟委员会的立场

冯德莱恩强调，俄罗斯不是可靠的能源供应方，因为其可能利用能源依赖向他方施压。她表示，正是俄罗斯停止了对欧洲的天然气供应，欧盟不会忘记这段经历。

她发表上述声明之前，美国总统唐纳德·特朗普于10月初宣布，已与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京达成协议，将放松对柴油进口的制裁至2027年4月。该协议是在全球油价上涨的背景下宣布的。随后，特朗普在为这项协议辩护时表示，欧盟也曾从莫斯科购买价值数十亿的化石燃料，但没有提供更多细节。

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对华贸易的新工具

除能源制裁外，冯德莱恩还提出了与中国之间贸易失衡的问题。她确认，欧盟委员会计划最早于12月提出一项新的威慑工具。预计该工具将以柏林和巴黎的提议为基础，并允许限制或禁止从欧盟认为扭曲单一市场的国家进口商品。

据该媒体报道，这一机制将仅需与成员国进行最低限度的磋商，从而使布鲁塞尔能够更快采取行动。该机制还将由正在制定的多元化工具和团结机制予以补充。冯德莱恩还表示，在限制进口中国混合动力汽车的协议达成后，欧盟将继续寻求与北京达成协议。

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