NBC News：法国骚乱后或将实施宵禁

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼要求部分地方当局在该国城市发生大规模骚乱、抢劫和纵火后实施宵禁。马赛还禁止在周一的大部分时间举行公众集会，NBC News报道。

法国城市的骚乱

此前连续数天主要和平进行的抗议活动在周末升级为与警方的冲突。骚乱参与者抢劫商店，并焚烧汽车和政府机构建筑。内政部长洛朗·努涅斯承认，当局已失去对大城市的控制，并向总统埃马纽埃尔·马克龙提出辞职，但后者没有接受。

根据法国内政部的数据，全国超过50万人参加了抗议活动。执法人员拘留了近2400人，近1000名警察和消防员受伤。

市政厅受损及卢浮宫关闭

受灾最严重的城市之一是利摩日，19世纪市政厅的尖塔在火灾中倒塌，屋顶也遭到严重破坏。在里昂，旅游办公室大楼被纵火。波尔多市政厅附近的商店橱窗被毁，里面的商品可能被盗；NBC News对社交媒体视频进行地理定位后发现了这一情况。马赛、里尔和昂热的市政厅均发生闯入事件。

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在抗议者表示将封锁博物馆后，巴黎卢浮宫宣布关闭。示威者与警方之间的冲突也在共和国广场持续。

当局的反应

马克龙将暴力事件归咎于激进的极左翼团体，并表示参与企图“推翻共和国”的人员将被追究责任。与此同时，他承认存在令公民担忧的合理问题。

上个月，最先走上街头的是高中生，他们因基础设施失修和教师短缺，要求改善学习条件。随后，工会和农民也加入其中，他们尤其抗议生活成本高企和燃油价格上涨。

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