10月31日，数十万人在法国参加示威活动，抗议生活成本上涨和学校条件恶化。据Politico Europe报道，巴黎、里昂、马赛以及该国其他主要城市连续第三个周六举行了抗议活动。

参与人数数据

法国内政部表示，全国共有32万人走上街头。学生工会估计参与人数为50万，其中巴黎有20万人。距离法国总统选举还有六个月。

大多数抗议活动和平进行。与此同时，游行结束后，马赛、巴黎和里昂出现紧张局势和冲突。法国当局在当天前半段将国内局势描述为总体平静，并部署了7万名警察。

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德国和意大利的活动

一些法国抗议者身穿万圣节服装，尽管内政部长洛朗·努涅斯曾警告，遮掩面部可能面临150欧元罚款。

罗马、米兰、柏林和法兰克福也举行了青年示威活动。在德国，Gen Z regelt运动发起了超过30个城市的抗议活动，抗议生活成本和军费开支。警方取消了原定在科隆举行的游行，此前部分参与者遮掩面部并点燃了烟雾弹。在意大利，警方在23个城市进行了60次搜查，涉及被怀疑在周五大规模示威期间煽动暴力的人员。

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