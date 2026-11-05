法国预计将在周四举行大规模示威活动和全国性罢工，医院工作人员、空中交通管制员、邮政工作人员、学校人员和铁路工作人员可能加入其中。数十万人可能在全国各地参加抗议活动，《卫报》报道。

交通和学校将受影响

法国四个最大的铁路工会在罢工前夕表示，政府提出的预算削减可能加剧贫困、削减社会保障、冻结公务员工资，并减少对环保措施的投资。

国家铁路运营商SNCF警告称，区域列车服务以及大巴黎地区部分线路将出现中断。码头工人也表示，法国港口的运营可能受到干扰。教育部预计，近18%的幼儿园和小学教师将加入罢工，工会则预测中学教师也将参与。

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因学习条件和生活成本引发的抗议

高中生继续封锁学校，抗议教室拥挤和建筑失修。他们认为，政府提出的限制部分班级学生人数以及向地区当局提供学校维修资金的措施并不充分。大学生也加入了对个别院系的封锁。

工人每周都因生活成本上涨而抗议，与此同时，政府正试图推动一项削减支出的预算案在分裂的议会获得通过。人权组织批评加强警力部署、限制在市中心举行示威活动，以及在部分地区实施宵禁。法国人权联盟称，这些行动是旨在压制异见的“威权转向”。

CGT工会负责人索菲·比内也批评了雷恩、图卢兹和里昂当局将示威活动移至市中心以外的决定。温和派工会CFDT负责人玛丽莉丝·莱昂表示，示威的原则在于其可见性。

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