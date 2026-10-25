法国周末抗议期间，警方拘留了1314人，53名执法人员在冲突中受伤。Interia报道称，该消息援引法国外交部的数据。周六的示威活动在该国最大的城市举行；这是连续第二个周末出现大量抗议和与执法人员的冲突。

拘留和损失

根据法国内政部的数据，警方周六共进行了75次干预。骚乱期间，24家商店遭到抢劫。当局还宣布启动数项调查，但未披露细节。

抗议活动针对高昂的生活成本。该部门表示，骚乱结束后，周六夜间剩余时间平静度过。该部门在周日的声明中没有公布受伤抗议者的人数。

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关于受伤者的报告

法国内政部长洛朗·努涅兹周六深夜报告了两起抗议者严重受伤事件——分别发生在图卢兹和克莱蒙费朗。图卢兹省政府向法新社表示，一名20岁男子手部受伤，伤势严重。一名协助抗议者的医护人员称，该男子右手失去了几根手指。

在克莱蒙费朗，也有一名抗议者被记录为手部受伤。地区报纸《La Nouvelle République》报道称，普瓦捷一名男子左眼受伤。该报摄影师向法新社表示，这名19岁男子在警方突击行动中受伤，当时执法人员使用了震爆弹和催泪瓦斯。

意大利也举行了声援法国青年的行动。在米兰，超过1万人参加的一场示威中，一群抗议者试图突破警方设置的路障。罗马斗兽场附近也发生了与警方的冲突。

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