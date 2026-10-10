法国已对一名警察展开正式调查，此前一名名叫埃登的14岁学生在圣旺洛莫讷的学生抗议活动中面部严重受伤。该男孩被催泪瓦斯弹击中后，下颌骨骨折并有多处牙齿受损。据其父母和律师称，这枚催泪瓦斯弹由一名警察从近距离发射。

据《塞浦路斯邮报》报道，事件发生在上周。律师埃尔莎·马塞尔表示，这名少年当时坐在一面墙上，在距离抗议现场数米处看手机。根据当地检察机关的说法，一名执法人员用警棍击打了他，随后埃登用脚踢了该警察。之后，另一名警员使用Cougar发射器，发射的催泪瓦斯弹击中了这名学生的脸部。

案件正在调查中

埃登的家人以谋杀未遂提出控诉。律师称，警察开枪后将这名少年留在地上，且未呼叫紧急服务。警方代表以调查仍在进行为由，拒绝就此案置评。

该警察正因公职人员实施暴力并导致永久性残疾或容貌毁损的指控而接受正式调查。这一决定在事件发生八天后作出。

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抗议期间的伤害

埃登的案件是法国国家警察总监察局正在审查的24起事件之一，这些事件与因学校学习条件引发、持续超过两周的学生抗议活动有关。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼称，这些示威活动是数十年来最暴力的。

路透社记录了28起与警方使用武力有关的受伤事件；其中15起也在监察局的审查范围内。这些案件涉及的手段包括橡胶子弹、震爆弹和催泪瓦斯弹、警棍以及骑警驱散。内政部长洛朗·努涅兹表示，约200名学生受伤，但他强调，伤害极少是由警方行动造成的。

当局还报告称，700名警察受伤，学校发生纵火和破坏事件，并出现针对教师和平民的袭击。警方拘留了6877人，其中大多数为未成年人。

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