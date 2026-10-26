法国将在10月24日的抗议活动后保留地方夜间宵禁措施，期间有1435人被拘留。内政部长洛朗·努涅斯表示，The Rio Times报道。总统埃马纽埃尔·马克龙原计划访问马赛，并在那里谈论“恢复秩序”。

拘留与受伤情况

据努涅斯称，超过100人因携带武器被拘留。事件导致267名警察和宪兵以及150名抗议参与者受伤。三名抗议者遭受重伤。

抗议发生在民众对生活成本不满的背景下。10月17日，法国数个城市发生骚乱和抢劫，而10月24日则迎来又一个紧张的抗议日。努涅斯称10月24日的事件“处于控制之中”，同时承认针对执法人员的暴力程度很高。

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地方限制措施

这并非全国性的紧急状态，而是地方当局在夜间于指定区域实施的地方限制措施。据该媒体报道，在巴黎，限制措施覆盖共和国广场周边地区及市中心的莱阿尔商业区，实施时间为23:00至06:00。

部长警告说，10月31日星期六也可能很困难，警方将部署“极其强大”的力量。黄背心运动团体呼吁在当天举行行动。CFDT、CGT、FO、UNSA和FSU工会宣布，将于11月5日举行反对削减预算支出的全国性罢工。当局未说明届时宵禁是否仍将生效。

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