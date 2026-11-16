英格兰足球歧视举报创纪录达1744起——BBC体育

在英格兰，反歧视组织Kick It Out在2025-26赛季收到了创纪录的1744起足球歧视举报。这比上一赛季增加了25%。有关恐同的举报数量增长了46%，达到203起，BBC体育报道。

针对助威口号的投诉增加

据Kick It Out称，该组织还收到了142起关于集体歧视性助威口号的举报，比2024-25赛季增加41%，并创下有记录以来最高水平。这类事件中，恐同和恐跨性别助威口号有所增加。

尤其是，在2025-26赛季共收到24起关于恐同助威口号的举报，为三年来最多。其中包括一则主要针对切尔西球员和球迷的侮辱性助威口号。自该口号于2022年被定为犯罪行为后，有关此类事件的举报数量有所减少。

Kick It Out将部分事件与国内及全球事件联系起来。该组织评估认为，在最高法院就性别作出裁决，以及英格兰足球协会禁止跨性别女性参加女子足球比赛后，恐跨性别辱骂出现激增。

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俱乐部倡议与代表性

上赛季，英超推出了Premier League With Pride倡议，配合2月和LGBTQ+历史月举行。在2026-27赛季，该倡议将安排两个比赛轮次，以确保联赛全部20家俱乐部都能在此期间进行主场比赛。11月未计划开展统一行动。

与此同时，英超在2025-26赛季前结束了与Stonewall Rainbow Laces活动的合作。在最后一次活动期间，即2024年11月29日至12月5日，伊普斯维奇队长萨姆·莫尔西拒绝佩戴彩虹队长袖标，而曼联在努赛尔·马兹拉维提出反对后取消使用主题夹克。

Kick It Out收集了20家英超俱乐部中17家管理团队的数据：这些职位上的人员中，仅0.3%公开认同自己为LGBTQ+社群成员。在回应询问的11家俱乐部中，高级教练里没有这样的人。同时，本赛季全部20家英超俱乐部都设有专门的LGBTQ+球迷团体。

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