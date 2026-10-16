Euronews：加沙近4.4万人居住在需要拆除的建筑中

加沙地带有超过2300栋受损建筑，近4.4万人仍居住其中，这些建筑需要全部或部分拆除。联合国人道主义事务协调厅的初步评估显示，Euronews报道。由于在雨季来临前没有替代住所，人们没有离开不安全的住处。

加沙中部阿尔穆格拉卡居民阿卜杜拉·西亚姆说，在邻近房屋遭炮击后，他家天花板上出现了裂缝。下雨时，家人会把床垫搬到屋内唯一不漏雨的角落。他的邻居玛丽亚姆·阿布·哈泽因则用容器接水，并将水从房间和浴室中赶出去。

帐篷和篷布价格上涨

加沙居民还面临临时住所材料成本上涨的问题。在代尔拜拉赫市场，篷布价格从120谢克尔上涨至180谢克尔，大块篷布约售230谢克尔。圆顶帐篷的价格从1300谢克尔上涨至1700谢克尔。

来自汗尤尼斯的流离失所者艾哈迈德·阿斯-西卡利表示，他花费约1200谢克尔加固帐篷：购买了用于横梁的木材和两块篷布。根据挪威难民委员会6月进行的评估，居住在受损建筑中的受访家庭有71%无力支付维修材料费用。

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坍塌风险与援助限制

9月16日，加沙市的阿尔萨达住宅楼倒塌。根据加沙民防部门的数据，21人死亡，其中包括12名儿童和5名妇女。该部门发言人马哈茂德·巴萨尔表示，居民曾被警告存在危险，但因没有其他住房而留在原处。在随后24小时内，该部门收到了约150起来自身处危险建筑内人员的求助。

挪威难民委员会表示，以色列当局8月同意运入36960件木材和660套紧急住所套件，但随后阻止它们进入加沙。以色列政府在巴勒斯坦领土活动协调员向国际媒体表示，在哈马斯解除武装之前，重型设备和重建材料不会获准进入，并指责该组织利用人道主义援助；哈马斯否认这一说法。

联合国数据显示，截至9月18日，住房集群仅获得所需资金的26%，资金总额为1.937亿美元。对400多个流离失所者安置点的评估发现，217处地点存在中度或高度洪水风险，约23.5万人居住在这些地点。

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