洪都拉斯自10月12日星期一起，将上调汽油、煤油和车用液化石油气的零售价格。由于政府采取临时措施，柴油价格将连续第二周维持不变。The Rio Times报道了该国能源部公布的新一周价格表。

首都的新价格

在特古西加尔巴，高标号汽油价格将上涨1.23伦皮拉，至每加仑157.84伦皮拉。普通汽油价格将上涨2.04伦皮拉，至每加仑139.96伦皮拉。

煤油涨幅最大：其价格将上涨2.50伦皮拉，至每加仑145.92伦皮拉。车用液化石油气将上涨1.14伦皮拉，至每加仑54.93伦皮拉。该部将此次价格调整与国际燃料价格上涨联系起来。

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柴油和圣佩德罗苏拉的价格

特古西加尔巴的柴油价格将维持在每加仑153.53伦皮拉，圣佩德罗苏拉则为149.20伦皮拉。据《La Tribuna》报报道，政府将从10月5日起在30天内为每加仑柴油补贴约12伦皮拉。该措施旨在限制燃料成本对运输、农业和食品价格的影响。

在圣佩德罗苏拉，高标号汽油价格将为每加仑153.13伦皮拉，普通汽油为135.49伦皮拉。煤油价格将为141.17伦皮拉，车用液化石油气为每加仑50.92伦皮拉。在政府支持下，特古西加尔巴和圣佩德罗苏拉的家用燃气价格也将保持不变。

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