在生活成本上涨的背景下，日本仅有28.2%的独生子女父母表示希望生育第二个孩子。据《日本时报》报道，这是保险公司明治安田生命针对育有一名0至6岁子女的夫妇进行调查得出的结果。

自调查开始以来的最低水平

该调查于9月进行，公司于10月20日公布结果。明治安田生命自2018年起开展此类研究，本次指标为历来最低。与2020年相比，希望生育第二个孩子的父母人数减少了近57%。

该公司经济学家前田一隆指出，原因并非家庭再生育一个孩子的意愿下降，而是艰难的经济条件。他表示，如果经济能力允许，大多数独生子女父母希望有两个孩子。

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对收入和支出的担忧

在不希望生育第二个孩子的受访者中，54.5%将原因归结为对未来收入的担忧。这比去年的研究高出9%。近70%的受访者表示，若经济条件改善，特别是家庭总收入提高且通胀更加稳定，他们可能会改变决定；目前通胀率约为2%。

研究显示，通胀通过食品、课外活动和学前教育支出，加重了家庭预算负担。该公司估计，抚养孩子的平均每月支出约为4.3万日元，即271美元，创下纪录。受访者还表示，他们正削减休闲和旅行开支以节省资金。

前田表示，创造能够帮助家庭跨越生育第二个孩子障碍的条件十分重要。在可能采取的措施中，他提到了让两个孩子进入同一家托育机构，以及包括远程办公在内的灵活工作模式。

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