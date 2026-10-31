两名中国公民在加州被判处30个月监禁——《印度教徒报》

在加州，两名中国公民——Liren Lai和Yuance Chen——在承认按照中国国家安全部指示行事后，被判处30个月联邦监禁。获释后，他们还必须接受三年监督，《印度教徒报》报道。

招募美国军人

据美国司法部称，这两人试图招募美国军人为北京从事间谍活动。他们收集有关美国武装部队人员和设施的信息，并试图在军人中招募情报来源。

美国司法部表示，Lai和Chen在美国从事秘密情报活动。特别是，他们协助通过秘密藏匿点移交现金，以换取与美国国家安全有关的信息。

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为中国情报部门开展活动

Lai持旅游签证抵达美国，并将拥有美国永久居民身份的Chen拉入该计划。起初，Lai是Chen与中国情报人员之间的中间人，后来Chen开始直接从其负责人那里接收指示。

据美国司法部消息，两人自至少2021年5月起一直为负责对外情报和反间谍工作的中国政府机构工作。他们于2025年6月被拘留。此后，他们承认犯有共谋罪，意图在未事先通知美国总检察长的情况下充当外国政府代理人，以及在未作此类通知的情况下充当外国政府代理人。

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