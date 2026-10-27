在加利福尼亚，两座蚂蚁殖民地之间的战争已持续多年，造成数百万只蚂蚁死亡

在南加州，阿根廷蚁多年来一直在进行一场大规模的领地争夺战。在两个超级蚁群的对峙中，数百万只蚂蚁丧生，而战斗甚至蔓延到了它们庞大领地之外。

该物种通过国际贸易从南美洲传入美国。它们采用一种罕见的组织形式，被称为“单殖民性”。来自不同巢穴的蚂蚁不会相互争斗，而是和平共处。 由于遗传多样性较低，它们通过气味相互识别，并视彼此为亲属。

由此形成了巨大的超级殖民地。其中最大的一个沿加利福尼亚海岸线绵延近一千公里。在其附近还出现了几个较小的竞争群体。

当不同超级群落的成员相遇时，任何友善都会瞬间消失。科学家们在《分子生态学》（Molecular Ecology）杂志上发表了一项研究，描述了三个敌对超级群落之间的16个冲突区域。 在长达半年的时间里，科学家们每周都会前往这些区域进行考察。结果发现，各领地的边界非常清晰且分界鲜明。

在40%的巡查中爆发了冲突。 每次冲突平均导致约1.5万只工蚁死亡。仅在加利福尼亚州的霍奇斯湖附近，六个月的观测期间就有至少1500万只蚂蚁丧生。

基因分析表明，殖民地之间的基因差异越大，攻击性就越强。与此同时，巢穴之间的距离则毫无影响。敌对阵营之间的基因交流几乎为零。 也就是说，即使多年毗邻而居，也未能促使它们产生亲缘关系。

这场战争让人联想到人类冲突中典型的阵地战僵局。尽管有数百万战士阵亡，但在观察期间，前线几乎纹丝未动。双方均未能占领对方的领地。

在动物世界中，通常存在“习惯法则”，即邻居们随着时间的推移会逐渐减少对彼此的攻击性。然而，阿根廷蚂蚁却不懂得缔结和平。任何在边界上的相遇，都注定以死亡告终。

来源：Interesting Engineering

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