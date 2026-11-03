美国加州联邦检察官对六名持有绿卡的美国合法永久居民提出刑事控诉。《卫报》报道称，11月2日，加州中区联邦检察官比尔·埃赛利表示，他们因涉嫌非法登记投票以及在入籍申请中提交虚假信息而受到追诉。

这六人均合法居住在美国，但没有投票资格。调查人员认为，他们登记成为选民，之后在申请公民身份时称自己此前未曾登记参加选举。控诉书还称，这些人在近年曾投票，但他们并未因非法投票而被单独直接起诉。

五名涉案人员被拘留

埃赛利表示，六名涉案人员中已有五人被逮捕。其中包括出生于墨西哥、以色列、菲律宾、加拿大和伊朗的人士。每人均被指控一项在入籍申请中提供虚假信息的罪名；检察官表示，最高刑罚为五年监禁。

这些案件基于美国国土安全部特工拟定的初步控诉。针对这些人尚未提出正式起诉书，也未能立即得知他们是否都拥有律师。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其中一名涉案人员是一名52岁的加拿大出生人士，根据控诉书，他在美国居住已超过40年。调查人员称，他曾两次非法投票，之后试图注销登记。另一名被告是一名43岁的菲律宾出生人士，自1992年起一直在美国；调查人员称，他自2020年以来曾多次投票。

围绕选票的争议

这些新案件发生之际，美国司法部正提起诉讼，要求加州选举机构搁置约2万张选票。检察官称，这些选票可能属于没有美国国籍、据称以欺诈方式登记为选民的人。州政府质疑联邦检察官的方法和名单的可靠性，并警告存在剥夺美国公民投票权的风险。

据该媒体报道，数名法官驳回了司法部的要求，而美国最高法院于11月2日未支持唐纳德·特朗普政府的上诉。加州各县选举机构代表曾表示，从该部门收到的名单包含大量错误。一个人权组织也在其分析中指出，名单上超过40%的人员无法在该州选民登记记录中找到。

关注我们在