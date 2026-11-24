加拿大年度议会晚宴邀请了两位模仿美国总统唐纳德·特朗普和加拿大总理马克·卡尼的喜剧演员。在渥太华举行的这场活动中，政界人士和记者们目睹了一场以美国领导人为主题的讽刺表演。

这场正式活动于11月21日举行。喜剧演员马克·克里奇登台，化身为唐纳德·特朗普的替身。

“他这么受欢迎，几乎和我一样受欢迎，”这位化身美国总统的喜剧演员说道。

表演期间，克里奇模仿了特朗普特有的握手方式。他与马克·卡尼以及另一位同台的替身进行了用力而有力的握手。

加拿大总理也没有置身事外，亲自加入了调侃美国总统的行列。 特别是，卡尼调侃了椭圆形办公室那次奢华的内部翻新——特朗普用金色元素和镀金装饰将其装点一新。

“这可不是个容易应付的观众群。而我曾去过椭圆形办公室。独自一人。和他的新室内设计师一起，”据《华盛顿邮报》报道，这位加拿大总理如是说。

议会新闻记者协会晚宴（Parliamentary Press Gallery Dinner）是加拿大议会新闻记者协会举办的年度晚宴，记者和政界人士都会身着晚礼服出席。

按照传统，各政党领袖会在活动中发表机智而讽刺的演讲，自嘲、调侃政治对手并评论时事。

据《独立报》报道。

需要提醒的是，美国总统唐纳德·特朗普将于11月25日（星期三）接待北约秘书长马克·吕特。会谈将在佛罗里达州举行。

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