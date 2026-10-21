美国堪萨斯州联邦执法人员拘留了来自克利尔沃特的24岁男子杰登·J·里德，他涉嫌在美国总统唐纳德·特朗普于威奇托附近举行集会前，在线威胁要开枪射杀特朗普。正如《卫报》报道，堪萨斯州联邦地区已就威胁总统一事对该男子提出刑事控诉。

Facebook评论

据联邦当局称，10月15日，通过Crime Stoppers收到的一则举报使调查人员找到当地电视台KAKE News一篇关于特朗普即将访问威奇托的报道下的Facebook评论。根据调查人员的说法，里德呼吁射杀总统，随后立即写道，他拥有.308和.305弹药，并打算杀死总统。

调查人员还发现了另外两条评论，据其称，这些评论是里德在电视台KWCH 12 News一则关于总统计划访问的报道下留下的。该男子据称在评论中表示打算在堪萨斯州向特朗普开枪，并写道他知道演讲地点，且已查看过周边屋顶。

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调查与集会

里德于上周六在克利尔沃特被拘留，并在羁押听证会前被联邦羁押。美国特勤局、美国法警局、堪萨斯州调查局、堪萨斯州公路巡逻队和威奇托警方参与了此案。

美国检察官瑞安·A·克里格斯豪瑟表示，不会容忍以政治暴力相威胁。他还指出，美国宪法第一修正案保护积极表达异议的权利，但这一权利存在一定限制。

这场可容纳6000人的特朗普集会于周一在帕克城举行，距离威奇托市中心车程约10分钟。根据地方当局的数据，一人在指定的表达意见区域附近因不遵从有关交通管制的合法要求而被拘留，另有11人因扰乱秩序被带离Heartland Credit Union Arena。

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