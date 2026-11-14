中国一套公寓在拍卖中以11元成交——Polsat News

在中国鹤岗市，一套面积为68平方米的两居室公寓在网络拍卖中以11元成交。该住宅位于中国东北黑龙江省一栋住宅楼的七层。Polsat News报道了这笔不同寻常的交易。

数千人参与拍卖

竞拍在阿里拍卖平台上进行，是为“双11”推出的促销活动的一部分。“双11”是中国最大的线上购物节，常被与美国“黑色星期五”相提并论。据《南华早报》报道，超过1600人参与了竞拍。

该公寓的起拍价为1元，每次加价幅度为0.01元。最高出价设定为11元。来自江苏-浙江地区的一名匿名买家最先报出最高金额，成为竞拍获胜者。拍卖于11月5日结束，期间共收到1001次出价。

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买家的费用及市场价格

Shenyang Hengyu Tongda拍卖行经理刘先生表示，作为促销活动的一部分，鹤岗有两套住宅被挂牌拍卖。他说，公寓市场价值与促销价格之间的差额由阿里拍卖平台承担。

当地房地产销售服务平台估计，这套房产价值约4万元。买家在拍卖直播期间表示，他不打算搬到黑龙江省，而是希望将这套公寓用于冬季旅行。除购买价格和平台佣金外，他还需缴纳约2000元的房产购置税。

此前已举行过类似促销活动

2024年11月，在山东省，一名女性以11元购得一套40平方米的海边公寓，该公寓估值低于5万元。北京Jinsu律师事务所律师王宇晨警告称，拍卖中的低价房产可能存在隐患，包括产权文件不明确、未缴税款、维护费用欠款或昂贵的诉讼纠纷。

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