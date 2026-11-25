考古学家在中国广西地区的穿山洞发现了一颗至少有100,800年历史的牙齿，它可能属于一个此前未知的古人类谱系的代表。对牙齿形态及其牙釉质蛋白的研究显示出多种特征的组合，与已知的东亚Homo属成员并不一致，Live Science报道。

在发表于《Nature》杂志的一项研究中，科学家描述了来自广西两处洞穴遗址——龙川洞和穿山洞——的四颗孤立牙齿。根据铀系测年，来自龙川洞的一颗臼齿和一颗前臼齿可追溯至约104,500年至42,600年前。来自穿山洞的两颗前臼齿至少有100,800年历史，研究人员认为，它们可能属于同一个人。

丹尼索瓦人特征

龙川洞牙齿的遗传特征与此前确认的丹尼索瓦人遗骸相似。研究作者认为，这表明一个与丹尼索瓦人有亲缘关系的群体在晚更新世生活在中国南部。

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穿山洞的前臼齿与这些样本不同。它们具有Homo erectus典型的复杂根系，但也有更为对称的牙冠，更符合Homo sapiens的特征。对一颗穿山洞牙齿以及龙川洞牙齿的牙釉质蛋白分析还显示，根据染色体特征，它们全部属于男性个体。

需要更多数据

穿山洞样本中的一些蛋白变体此前仅在Homo erectus和Homo antecessor中发现过。研究作者指出，蛋白质分析表明其属于与尼安德特人、丹尼索瓦人和Homo sapiens共同祖先相对的一个姐妹群。不过，这种不同寻常的古代蛋白组合也可能由与Homo erectus的杂交来解释。

该研究的共同作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所古DNA实验室主任付巧妹强调，现在称这一发现为一个新的古人类群体还为时过早。未参与该研究的人类学家约翰·霍克斯也指出，古蛋白质组学是一种相对较新的方法。因此，目前尚不清楚被发现的这种蛋白变体究竟存在于Homo erectus、丹尼索瓦人还是另一种群体中。

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