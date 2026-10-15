10月14日，哥伦比亚数千人走上波哥大及其他大城市的街头，抗议总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚的经济和安全政策。前总统古斯塔沃·佩特罗参加了示威活动。半岛电视台报道称，这些抗议是由佩特罗领导的全国性运动的第一天。参与者包括反对党、工会、原住民和社会运动组成的联盟。

削减公共支出

抗议参与者表示，佩特罗担任总统期间实施的改革正面临威胁：扩大进入公立大学的机会、提高最低工资以及加强劳动保护。他们还对医疗卫生领域可能出现的削减表示担忧。

哥伦比亚国会必须在周二前批准2027财政年度预算。德拉埃斯普列利亚的盟友正推动在紧缩政策框架下削减公共支出的提案。这位于8月就职的总统承诺将摆脱其前任的左翼路线，并推行自由市场政策。

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抗议活动前，政府为警方出台了新规定，扩大执法部门更快应对故意破坏或妨碍获得重要服务的权力。德拉埃斯普列利亚表示，抗议权受到尊重，但暴力、故意破坏和封锁不会被容忍。

对与以色列关系的批评

部分示威者携带巴勒斯坦旗帜，并批评新政府在以色列问题上的举措。同一天，德拉埃斯普列利亚政府在耶路撒冷开设了哥伦比亚大使馆。在佩特罗担任总统期间，哥伦比亚因加沙战争与以色列断绝外交关系，而新政府已开始恢复这些关系。

佩特罗在社交媒体上写道，新政府开始工作两个月后，这些动员活动成为一个警报信号。政府批评者同时指出，本周的抗议活动大多是和平的。

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