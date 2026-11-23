美国两党议员均对英伟达董事会决定让詹森·黄继续担任公司首席执行官一事提出了质疑。

将于1月起出任参议院银行委员会主席的民主党参议员伊丽莎白·沃伦称黄仁勋的回归“不审慎” 并强调，英伟达董事会必须就该公司是否遵守美国出口管制要求一事向国会作出答复。

“黄仁勋的回归进一步凸显了通过两党共同提出的出口管制法案的紧迫性，必须确保英伟达不会游说取消这些限制，也不会危及我们的国家安全，” ——沃伦表示。

美国参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特表示，黄仁勋将于12月3日在该委员会的公开听证会上作证。 立法者正在调查有关他与一名涉嫌为中国从事间谍活动的女子有联系的指控。

参议院民主党领袖查克·舒默表示，黄的回归表明，有必要紧急加强针对美国向中国出口芯片的立法限制。

“民主党人将动用一切职权，调查特朗普政府、黄仁勋、英伟达其他高管以及任何将经济利益置于国家安全之上的人所采取的任何违法行为，”舒默表示。

众议院情报委员会资深民主党议员吉姆·海姆斯表示，黄仁勋还应参加12月1日为众议院三个委员会举行的闭门简报会。

与此同时，共和党人唐·贝肯表示，英伟达应该物色新任首席执行官，而国会则应查明是谁批准了向中国出售高性能计算机芯片的决定。

民主党人黛比·丁格尔称董事会此举“不负责任”，因为该决定是在国会听取黄某陈述之前就已做出的。

“存在一些亟待解答的国家安全问题。董事会必须解释，为何在未获得这些答复的情况下仍决定继续推进此事，”她说道。

共和党人约翰·柯蒂斯表示，他希望查明究竟是哪些论据说服了董事会改变对黄某的立场，以及美国政府中的哪些官员向董事会提供了相应的保证。 “委员会基于什么依据得出‘不存在风险’的结论？上周董事会还曾表示无意让他复职。我想知道情况发生了什么变化，”这位参议员指出。

来自马萨诸塞州的民主党人理查德·尼尔也关注到了英伟达董事会的一份声明，该声明称在做出决定时，董事会考虑了来自美国政府最高层代表提供的信息。

被视为民主党潜在总统候选人的伊利诺伊州州长杰·B·普利兹克也批评了英伟达的决定，称其体现了“贪婪与不负责任”，而据他所说， 美国民众刚刚在中期选举中予以否决。

路透社报道了这一消息。

英伟达首席执行官黄仁勋将于12月3日在美国参议院作证——CoinDesk。

一位投资者指出了英伟达下一任领导层面临的风险——《财富》杂志。

英伟达让黄仁勋重返首席执行官兼总裁职位——《Variety》

关注我们在