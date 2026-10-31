美国国会联合经济委员会民主党人的一项调查发现，联邦政府对网络诈骗的应对较为碎片化，导致受害者难以追回损失资金。正如《时代》周刊报道，联邦机构没有对因网络诈骗损失的金额、在海外诈骗中心查扣的资金以及返还给受害者的钱款进行统一而完整的统计。

这项调查由来自新罕布什尔州的参议员玛吉·哈桑和来自弗吉尼亚州的众议员唐·拜尔领导。报告还指出，当局没有为金融机构和社交媒体创建足够的激励措施，使其能够提前发现并制止对其服务的滥用，同时保护用户隐私。

损失与资金返还

据美国联邦调查局称，2025年美国人因网络诈骗计划损失近180亿美元——每小时超过200万美元。互联网犯罪造成的累计报告损失为209亿美元，其中包括更广泛类别的违法行为。这比2024年高出26%，约为2021年数额的三倍。

联邦调查局告诉委员会，2025年已向诈骗受害者返还3.36亿美元。美国特勤局在2024和2025财年向各类诈骗计划的受害者返还了超过7.7亿美元的查扣资产；这笔金额不仅包括网络犯罪。

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各年龄组中，60岁及以上人群报告的损失最高：约77亿美元，比2024年增加60%。18岁以下人群在2025年提交的13,168起投诉中报告了近1300万美元损失。

委员会的提议

报告呼吁通过立法改革，其中包括两党共同提出的ReportScams.Gov Act法案。该法案规定制定统一的联邦反诈骗战略，并建立一个为受害者提供信息和帮助的中央资源平台。

调查作者还提议加强联邦机构与金融机构及社交媒体平台的合作，并追究允许或协助诈骗中心开展活动的国家的责任。接受《时代》周刊采访的专家将风险上升与社交媒体、人工智能以及日益逼真的深度伪造技术的使用联系起来。

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