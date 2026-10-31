在围绕领导层的冲突背景下，波兰宪法法院调整了工作流程

波兰宪法法庭代理主席安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡建议法官们在法院大楼外办公，并免除了大多数工作人员的到岗义务。 她解释称，做出这一决定是因为担心该机构附近可能发生扰乱公共秩序的情况。

安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡发布了一项指令，建议法官们在宪法法庭总部以外的地方履行职责。她指出，作出这一决定的依据是法院大楼附近发生扰乱公共秩序事件的风险增加。

“我暂停履行公务，包括前往宪法法院总部上班，但会通知需要前往宪法法院总部的员工除外，”该指令中写道。

此外，科尔温-皮奥特罗夫斯卡将宪法法庭秘书处和法律服务局的活动范围限制在她本人确定的任务范围内。

她还暂停了接待处的工作，并下令通过邮政运营商寄送信件。

波兰宪法法庭主席博格丹·斯韦奇科夫斯基——政府认为其已被罢免——表示，科尔温-皮奥特罗夫斯卡关于法庭工作组织的文件不具有法律效力。

与此同时，他宣布该机构员工将享有11月3日至6日的四天休假。

需要指出的是，上周五，宪法法庭网站发布公告，称该机构主席博格丹·斯韦奇科夫斯基及其副手巴托洛梅乌·索汉斯基已被免职。

与此同时，宪法法庭在社交媒体X上的页面声明称，法庭网站已被劫持，而博格丹·斯韦奇科夫斯基仍在履行主席职责。

周六凌晨，反对派在宪法法庭大楼外举行集会。抗议者中包括“法律与公正”党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基。示威者撬开了大门，试图进入法院大楼。

由此可见，围绕宪法法院领导层的冲突伴随着双方就决策合法性发表的声明、该机构工作机制的调整以及法院大楼外持续的抗议活动。

据Polsat News报道。

波兰宪法法院院长博格丹·斯韦奇科夫斯基——政府认为其已被罢免——指责当局企图发动政变并图谋颠覆国家宪法机构。

在华沙宪法法院大楼附近，执法人员拘留了一名戴着巴拉克拉法帽的30岁男子。经检查，在其身上发现了刀具、气枪、一枚类似警察徽章的印有“Security”字样的徽章，以及毒品。

波兰宪法法院大楼外，警方的警戒部队正全天候值守。与此同时，当晚留在院内的七名法官至今仍未离开大楼。

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·朱雷克表示，他对卡罗尔·纳沃茨基总统强行闯入宪法法院时的行为感到担忧。他希望检察机关能采取相应措施。

美国驻波兰大使汤姆·罗斯将围绕波兰宪法法院发生的事件称为“史无前例的对峙”，并呼吁各方避免事态进一步升级。这位外交官强调，当前局势十分严峻，可能导致危险的后果。

波兰总统卡罗尔·纳沃茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，表示国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

10月30日约18:00，波兰宪法法院官网发布公告，宣布免去院长博格丹·斯文奇科夫斯基和副院长巴特洛梅乌·索汉斯基的职务。

据RMF24报道，波兰当地时间周五深夜至周六凌晨，在宪法法院大楼内，总统卡罗尔·纳夫罗茨基与议会选入该机构的成员之间爆发了激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

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