哥斯达黎加立法议会正在审议第25,796号法案，该法案提议对税务居民从境外资产获得的部分被动收入征收15%的税。相关收入包括利息、股息、特许权使用费、租金收入和资本利得。据The Rio Times报道，该文件于2026年9月22日提交，目前尚未记录到对其进行的投票。

该倡议将涵盖哪些收入

该法案适用于作为哥斯达黎加税务居民的个人、公司、信托和投资基金。该国现行制度主要规定对来自哥斯达黎加来源的收入征税。同时，法案说明文件强调，这项倡议并不意味着全面转向对全球收入征税。

在境外赚取的工资、外国养老金以及在哥斯达黎加境外从积极经营业务获得的利润，不在拟征税收入清单之内。来自境外资产的损失将不能用于抵减应税资本利得。

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美国公民面临双重征税的风险

这些变化可能对居住在哥斯达黎加的美国公民尤为重要。美国对其公民的全球收入征税，而美国与哥斯达黎加之间没有所得税协定。根据美国国税局的规定，外国税收抵免不能减少对美国来源收入征收的美国税款。

该法案规定的不是税收抵免，而是从计税基础中扣除已在境外缴纳的税款。律师梅拉尼娅·卡尔德龙·埃尔南德斯举例称，在100美元的境外收入中，若其中15美元已作为税款在境外缴纳，则根据该法案，哥斯达黎加将对剩余的85美元征税。按15%的税率计算，这将额外产生12.75美元税款，税款总额将达到27.75美元。

如果该法案以现行版本获得通过，将在公布后生效。其适用规则须在六个月内制定。

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